Москва, 10 сентября 2019, 08:00 — REGNUM

Радио REGNUM
Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 10:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1666.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы в России: итоги неплохие, но что-то настораживает. Радио REGNUM