Барнаул, , 06:54 — REGNUM Заявленную вице-премьером российского правительства Татьяной Голиковой необходимость инвентаризации здравоохранения в регионах стоит рассматривать как подготовку к модернизации первичного звена, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Вместе с тем, комментируя корреспонденту ИА REGNUM озвученную инициативу, он признался, что опасается, как бы инвентаризация не свелась к банальным закупкам медоборудования.

«Инвентаризация — это, безусловно, полезное и нужное мероприятие. В идеале ревизорами будут выявлены и пресечены различные злоупотребления и некомпетентные действия руководителей медицинских организаций. Из заявления вице-премьера Татьяны Голиковой следует, что смыслом анонсированной инвентаризации является определение объема необходимых расходов на оснащение медучреждений.

В свете последних высказываний президента России относительно проблем отечественного здравоохранения, это можно рассматривать как подготовку к модернизации первичного звена. В этой связи приоритетом должно быть решение проблемы кадрового дефицита, а также решение вопросов по повышению качества подготовки специалистов первичного звена.

Беда, если всё сведется к банальным закупкам медоборудования. Целью реформы должен быть подготовленный компетентный специалист на каждом врачебном участке на территории России, а не цифры расходов на закупки. Павел Шумихин

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее «Медицинский вестник» со ссылкой на слова вице-премьера российского правительства Татьяну Голикову сообщил о необходимости провести инвентаризацию системы здравоохранения. По словам чиновницы, это нужно для того, чтобы «понять как модернизировать систему обязательного медицинского страхования». Поручение разработать и утвердить принципы модернизации первичного звена системы здравоохранения поручил российскому правительству президент Владимир Путин.

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