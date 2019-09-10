Абакан, , 06:42 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Хакасии Андрей Шулбаев заявил о том, что выборный процесс в республике был организован достойно.

Как сообщили ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе уполномоченного, в день выборов 8 сентября Шулбаев посетил избирательные участки в городе Абакане. По итогам своей работы он подчеркнул, что УИКи оснащены согласно требованиям, информация о кандидатах представлена в полном объёме. Также омбудсмен сделал вывод, что «люди с ограниченными возможностями имеют возможность для реализации своего права голоса».

Андрей Шулбаев напомнил, что в аппарате уполномоченного с августа работала горячая линия по защите прав избирателей. Действовала она и непосредственно в единый день голосования.

«Но на нарушение прав граждане не жаловались, а в основном интересовались адресами избирательных участков и правовыми вопросами», — сказал омбудсмен.

В целом, по его мнению, «выборный процесс был организован достойно».

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии в единый день голосования 8 сентября проходили дополнительные выбор депутатов Верховного совета (парламента), а также выборы в органы местного самоуправления.

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