Оренбург, , 06:33 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области бюллетени, согласно которым проголосовали 60 пациентов железнодорожной больницы, должны признать недействительными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении КПРФ.

Аннулирование результатов избиркомом последует после проверки жалобы, поступившей от доверенного лица кандидата на пост губернатора Оренбургской области от партии КПРФ. Владимир Гудомаров указал, что пациенты больницы голосовали без предъявления паспорта, а по списку, предоставленному врачом.

Жалоба признана обоснованной. После проверки факт подтвердился. Участковой избирательной комиссии рекомендовано признать бюллетени, находившиеся в переносном ящике, недействительными, говорится в решении территориальной избирательной комиссии.

Напомним, 8 сентября в Оренбуржье прошли выборы губернатора. На пост претендовали пять кандидатов. В день голосования кандидат от КПРФ Максим Амелин заявил, что в прокуратуру подана жалоба на проведение голосования в больнице Орска.

Между тем председатель облизбиркома Александр Нальвадов сообщил, что выборы прошли открыто, гласно, легитимно и в соответствии с действующим законодательством.

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