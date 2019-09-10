Тулун, Иркутская область, , 06:32 — REGNUM Тулун — один из городов Иркутской области, наиболее пострадавших от мощнейшего наводнения, отличился не только странными результатами голосования на мэрских выборах, но и большим числом жалоб на нарушения во время выборов 8 сентября 2019 года. Как сообщает I38.ru со ссылкой на главу облизбиркома Илью Дмитриева, в общей сложности территориальные избиркомы приняли 110 заявлений, 64 из которых — в Тулуне.

Выяснилось, что подавляющее большинство из общего числа жалоб в этом городе приходится на подвоз и подкуп избирателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на муниципальных выборах, состоявшихся 8 сентября 2019 года, действующий глава Юрий Карих, который, как подтвердила ранее прокуратура, не сделал ничего для того, чтобы предупредить горожан о мощнейшем наводнении (всего погибли 25 человек), получил 43,61% голосов избирателей. Его ближайший конкурент — представитель КПРФ Александр Кутков — только 24,84%.

Президент России Владимир Путин, посетивший Тулун 2 сентября 2019 года, обвинил руководство муниципалитета в некомпетентности по расчётам за работу с участниками ликвидации последствий паводка.

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