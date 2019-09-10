Пекин, , 06:26 — REGNUM Карающая длань Компартии Китая раскрыла шесть случаев нарушения восьми партийных правил бережливости с целью улучшения ситуации с поведением членов партии, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, чиновники, зачастую, грешат получением взяток и растратой общественных средств для проведения банкетов и путешествий среди прочих нарушений. Наказание на них делится от серьезного внутрипартийного предупреждения и выговора до полного исключения из партии.

По одному случаю замглавы уезда Пинтан на юго-западе провинции Гуйчжоу Хуан Цзюнь получил серьезное предупреждение и административное взыскание для получения 30 бутылок дорого алкоголя и 17 ящиков премиальных сигарет, а также денег в период с 2014 по 2018 годы, когда он занимал должности в канцеляриях уездов Саньду и Пинтан.

По другому эпизоду генеральный директор центра продаж Шанхайского отделения сотового оператора China Unicom Ван Лин получил серьезное предупреждение и административное взыскание за возмещение 3280 юаней (около $460) за свой ужин и баню из общественных средств. Ван также был уличен в прочих дисциплинарных нарушениях.

В комиссии также отметили, что чиновники, уличенные по данным делам, были наказаны в назидание другим их коллегам всех уровней. В комиссии призвали государственных служащих избегать формализма, бюрократизма, гедонизма и расточительства на своих рабочих местах, а также особенно мобилизовать всю свою скромность и бережливость во время Праздника середины осени и Дня образования КНР.

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