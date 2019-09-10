Иркутск, , 06:14 — REGNUM Депутат ГосдумыАлександр Якубовский («Единая Россия»), член иркутского регионального политсовета партии Александр Якубовский заявил, что та поддержка, которую оказали кандидатам от партии власти жители Иркутской области, говорит об уверенной позиции «Единой России» в регионе. Его слова цитирует официальный сайт иркутских единороссов.

Парламентарий также отметил, что возврат доверия и усиление позиции «Единой России» в Приангарье произошло «за счет упорной работы с людьми».

«По итогам голосования в 11 из 15 муниципальных кампаний «Единая Россия» одержала сокрушительную победу. Также партия получила 14 мандатов на выборах в гордуму Иркутска», — отметил политик.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Иркутской области проходило более 80 муниципальных избирательных кампаний. Однако в ходе совещания российского премьер министра, председателя партии «Единая Россия»Дмитрия Медведевас представителями выборных регионов в ЦИК в Москве было сказано, что хороший результат единороссы показали, в том числе, благодаря повышенному вниманию, которое оказал Приангарью президент России Владимир Путин. Напомним, с начала мощнейшего наводнения, которое началось в регионе с 26 июня, он уже трижды побывал в регионе и помогал пострадавшим.

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