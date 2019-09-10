Южно-Сахалинск, , 05:55 — REGNUM Новая городская дума Южно-Сахалинска, которую горожане выбрали 8 сентября в единый день голосования до конца сентября должна назначить градоначальника путём конкурсной процедуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Для проведения конкурса уже выполнены все подготовительные мероприятия. На пост мэра столицы Сахалинской области претендует действующий градоначальник Сергей Надсадин и общественник Роман Веденеев.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в единый день голосования «Единая Россия» одержала победу на выборах в гордуму Южно-Сахалинска.