Нижний Новгород, , 04:41 — REGNUM В Нижегородской области медалями «За отвагу на пожаре» указом главы государства награждены девять сотрудников спецуправления ФПС № 38 МЧС России, которые год назад — на пожаре в здании оборонного завода в Дзержинске проявили мужество при исполнении служебного долга, работая в экстремальных условиях — при угрозе повторного взрыва. Им удалось спасти четырёх человек и эвакуировать из опасной зоны ещё 39. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Награждённые сотрудники Фото предоставлено ГУ МЧС по Нижегородской области

Об указе, подписанном ещё 26 августа 2019 года, в ведомстве сообщили 9 сентября. Медалями награждены старший прапорщик внутренней службы Игорь Андосов, старшина Александр Грешнов, майор Василий Ерохин, Александр Жаднов (полковник), майор Денис Иванов, прапорщик Евгений Максимов, сержант Кирилл Милованов, подполковник Максим Чахлов и майор Павел Чинаев.

Напомним, утром 31 августа 2018 года на заводе имени Я. М. Свердлова, где производится взрывчатка, случился взрыв в одном из цехов. Здание оказалось разрушено, а из-за того, что внутри был существенный запах спецпродукции, имелся риск повторного взрыва. Огонь мог также перекинуться и на склады с готовой продукцией. Спецотряду МЧС России пришлось работать в сложных условиях — рядом с эпицентром взрыва.

Тогда погибли шесть сотрудников завода и столько же получили травмы.

В то же время в Нижнем Новгороде умер от полученных ран другой Герой — шестилетний мальчик из Карелии, который, спасая дедушку из пожара, получил ожоги 90% тела. Ребёнка доставили спецбортом на лечение в нижегородскую столицу, но спасти его не удалось. Маленький герой умер утром 9 сентября 2019 года.

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