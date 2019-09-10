Триполи, 10 сентября 2019, 04:27 — REGNUM Видеооператор ливийского телеканала задержан в столице страны Триполи без видимых на то оснований, сообщает 10 сентября агентство Xinhua со ссылкой на Ливийский центр свободы.
«Оператор Сиддик аль-Докали, работающий на телеканал Libya Lekol al-Ahrar, был произвольно задержан в столице Триполи агентами безопасности», — говорится в сообщении правозащитной организации.
Сообщается, что задержанию предшествовала словесная перепалка с представителями службы безопасности председателя поддерживаемого ООН правительства Файеса Серраджа.
Место пребывания журналиста и выдвинутые в его адрес обвинения не известны. Правозащитники потребовали от премьера Серраджа немедленного и безоговорочного освобождения журналиста.
Согласно отчетам центра, на территории Ливии выявлено 88 случаев нападения на журналистов.