Триполи, , 04:27 — REGNUM Видеооператор ливийского телеканала задержан в столице страны Триполи без видимых на то оснований, сообщает 10 сентября агентство Xinhua со ссылкой на Ливийский центр свободы.

«Оператор Сиддик аль-Докали, работающий на телеканал Libya Lekol al-Ahrar, был произвольно задержан в столице Триполи агентами безопасности», — говорится в сообщении правозащитной организации.

Сообщается, что задержанию предшествовала словесная перепалка с представителями службы безопасности председателя поддерживаемого ООН правительства Файеса Серраджа.

Место пребывания журналиста и выдвинутые в его адрес обвинения не известны. Правозащитники потребовали от премьера Серраджа немедленного и безоговорочного освобождения журналиста.

Согласно отчетам центра, на территории Ливии выявлено 88 случаев нападения на журналистов.