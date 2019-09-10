Якутск, , 04:18 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаевна пресс-конференции 9 сентября раскритиковал финансистов мэрии Якутска и мэра Сардану Авксентьеву, которая сказала, что муниципальный долг снизился с 3,5 млрд рублей до 1,8 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Айсен Николаев считает, что Сардана Авксентьева не проверила данные отчётов, которые ей представили работники мэрии. У главы республики другая информация по госдолгу Якутска.

«Я советую Сардане Владимировне, прежде чем что-то говорить, сверяться с первоисточниками. На мой взгляд, она излишне доверяет своим работникам, которые, как выясняется, не очень компетентны. Просто из-за отсутствия базового образования. В том числе те люди, которые руководили блоком экономики и финансов. Я регулярно знакомлюсь с отчётностью по госдолгу республики, крупнейших муниципальных образований. На самом деле, госдолг — это очень важная составляющая нашего бюджета. По городу Якутску нет уменьшения муниципального долга. Есть увеличение: по состоянию на 1 августа по сравнению с началом года, на17 млн. А до конца года предполагается увеличение до 700 млнрублей», — сказал глава Якутии.

По мнению Николаева, мэру Якутска дали, красивые цифры, а она не их проверила и озвучила.

Айсен Николаев. «Но она же не финансист, не понимает, что не может быть, чтобы госдолг в два раза вдруг сократился при крайне дефицитном напряженном бюджете».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле общий госдолг Якутии составил 57,5 млрд рублей, в июне цифра была такая же. Муниципальные долги — 3,3 млрд рублей.