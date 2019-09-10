Казань, , 04:02 — REGNUM Центризбирком Татарии подвёл окончательные итоги по активности избирателей в единый день голосования, когда избирался шестой созыв Госсовета. При довольно низкой явке в столице республики — 53,5%, три района показали рекордные итоги — почти 100%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Активнее всего голосовали жители Дрожжановского района — 98,12%, Ютазинского — 97,16% и Апастовского — 97,95%. Высокий показатель был в Нижнекамске — 80,5%, Альметьевске — 76,18% и Набережных Челнах — 72,47%. В Зеленодольске же, где сильны протестные настроения жителей аварийных домов, которых не устраивает предлагаемая низкая выкупная цена, явка была даже ниже чем в Казани — 53,01%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка в целом по республике в единый день голосования 8 сентября 2019 года была ниже, чем на выборах Госсовета пять лет назад — 70,15% против 80,8%. На 100 мест, замещаемых по смешанной схеме, претендовали более 400 человек. Половина состава регионального парламента выбирали по спискам партий, которых из семи допущенных преодолеть барьер в 5% смогли лишь две — «Единая Россия» и КПРФ. Единороссам в новом созыве достанется 90 мест, коммунисты нарастят своё присутствие в два раза, а по трём одномандатным округам победили представители ещё трёх партий — «Справедливой России», ЛДПР и «Партии Роста». Ещё один кандидат, победивший в своём округе, был самовыдвиженцем и не указал партийной принадлежности.

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