Казань, , 03:47 — REGNUM В Татарии по итогам выборов в Госсовет коммунисты увеличат число мест вдвое — с трёх до шести, но при этом большинство депутатов всё равно остаются представителями «Единой России». Единороссы получат 90 из 100 мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным ГАС «Выборы» после подсчёта 100 бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом: «Единая Россия» — 72,43%, КПРФ — 10,74%, «Справедливая Россия» — 3,96%, ЛДПР — 3,79%, «Коммунисты России» — 3,65%, партия пенсионеров — 2,47%, «Партия Роста» — 1,82%.

По партийным спискам пятипроцентный барьер преодолели лишь две партии, но в сравнении с итогами 2014 года единороссы «потеряли» часть своих избирателей. Пять лет назад за «Единую Россию» свои голоса отдали 82,24% избирателей, а КПРФ получила лишь 5,55%. Если говорить о непрошедших по партийным спискам партиям, то справедливороссы по уровню поддержки жителями Татарии остались на том же уровне, а к ЛДПР интерес избирателя вырос примерно на 1,3%, как и в случае с «Коммунистами России», что ранее получали лишь 2,4%. Партия пенсионеров и «Партия Роста» в выборах прошлого созыва не участвовали.

Примечательно: в четырёх одномандатных округах из 50 победили не единороссы или самовыдвиженцы, состоящие в «Единой России», а представители трёх других партий. Прошли директор ООО «ИВЦ «Анатомика» Альмир Михеев от «Справедливой России» в Прибрежном округе, глава ООО «Девелоперская компания АМИ», зеленодольский депутат Эдуард Шарафиев от ЛДПР в Менделеевском округе и гендиректор ООО «Кориб», набережночелнинский депутат Олег Коробченко от «Партии Роста» по Электротехническому округу. Один кандидат-победитель был самовыдвиженцем — депутат Госсовета пятого созыва Рустем Хасанов, избиравшийся по Чуйковскому округу.

По данным республиканской избирательной комиссии, явка на выборах в Госсовет Татарии составила 70,15% (2 061 589 человек), что существенно ниже чем за пять лет до этого — в 2014 года, когда воспользовались своим правом избирать почти 81%.

Напомним, 8 сентября 2019 года в Татарии прошло почти 160 выборных кампаний разного значения, в рамках которых замещались 186 депутатских мандатов. Основная борьба развернулась за места в Госсовете, где на каждое из 100 было по четыре претендента.