Атланта, США, , 03:27 — REGNUM Последний заблокированный внутри перевернувшегося у берегов США грузового судна Golden Ray член экипажа освобожден, сообщает 9 сентября CNN со ссылкой на сообщение Береговой охраны США.

Извлечение последнего моряка команда спасателей приветствовала аплодисментами. Мужчину, пробывшего без еды и питья в жаркой ловушке за стеклянной дверью в диспетчерском пункте более 36 часов, спасатели вели под руки.

Сообщается также, что все четыре члена экипажа Golden Ray, считавшиеся ранее пропавшими без вести, доставлены в больницу. Морякам оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, южнокорейское транспортное судно Golden Ray перевернулось у побережья американского штата Джорджия утром воскресенья. Двадцать членов экипажа были спасены в воскресенье и доставлены на сушу с помощью вертолетов. Однако еще четыре моряка остались заблокированы внутри судна, операция по их спасению длилась более 36 часов.

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