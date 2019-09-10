Вашингтон, 10 сентября 2019, 02:52 — REGNUM Возглавляемая демократами Судебная комиссия Палаты представителей возобновляет расследование, итогом которого может стать импичмент президента США Дональда Трампа. Об этом 10 сентября сообщает агентство Reuters.
Главу Белого дома подозревают в оказании давления на власти Украины. По соображениям обвинителей, украинские власти должны были оказать помощь Трампу в переизбрании на второй президентский срок
«Мы изучаем различные злоупотребления президента с целью выработки рекомендаций по импичменту», — заявил председатель комиссии Джеррольд Надлер.
Напомним, за всю историю США только в отношении двух американских президентов, Эндрю Джонсона (1968) и Билла Клинтона (1999) было вынесено решение комиссии об инициировании процесса импичмента. Однако в обоих этих случаях решение комиссии не было подтверждено соответствующим решением сената.