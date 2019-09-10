Вашингтон, , 02:45 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не предлагал американскому вице-президенту Майку Пенсу останавливаться в отеле, принадлежащем Трампу, в ходе визита в Ирландию. Об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.

«Я не имею никакого отношения к решению нашего замечательного вице-президента Майка Пенса остановиться в одном из принадлежащих Трампам отелей в Дунбеге, Ирландии. Семья Майка живет в Дунбеге долгие годы, и он думал, что сможет в ходе своего визита в Европу остановиться там и повидаться с родными­!», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября представители Демпартии США в Конгрессе инициировали расследование по пребыванию американского вице-президента Майка Пенса в одном из отелей, принадлежащих Трампу, в ходе своего визита в Ирландию. По словам демократа Элайджи Каммингса, деньги американских налогоплательщиков не должны идти на личное обогащение Трампа и его семьи.

Читайте ранее в этом сюжете: Демократы заинтересовались остановкой Пенса в гостинице Трампа в Ирландии