Киев, , 02:34 — REGNUM Власть не должна продавать украинскую землю иноземцам, оставляя украинцев на ней рабами, заявила 9 сентября бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале News One.

По словам Савченко, она боится услышать решения власти о продаже украинской земли, и еще не решила до какой степени радикально она намерена против этого бороться, защищая Украину «от своих и чужих врагов».

«Я устала слышать от власти «рынок земли». Я хочу в конце концов услышать от власти «банк земли». Это две большие разницы, и это позиция Надежды Савченко», — заявила бывший депутат Верховной рады.

«Я не хочу остаться на своей земле рабом, — отметила Савченко. — Когда мою землю, украденную у меня уже дважды-трижды, продадут какому-нибудь иноземцу, который придет и скажет: «Ты теперь тут только раб». А завтра меня выгонит из моей страны. Я не хочу закрепощения украинцев, мы уже отошли от этого в XVIII столетье».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о своих планах создать рынок «лучшей по своему качеству» украинской земли к 2020 году.