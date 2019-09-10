Пхеньян, , 00:43 — REGNUM Северная Корея готова провести переговоры с Соединенными Штатами в конце сентября, заявила первая заместительница МИД КНДР Чве Сон Хи в заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Флаги США и КНДР

«Мы готовы во всеобъемлющем порядке обсудить вопросы с США за одним столом в последней декаде сентября в договоренной дате и месте, которые мы до сих пор проводили дискуссию», — заявила она.

Дипломат также напомнила американской стороне о необходимости сменить подход в переговорах с Северной Кореей. В противном случае, Северная Корея не видит смысла в дальнейших переговорах с США.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерениях продолжать переговоры с Северной Кореей. По его словам, он продолжает работать с северокорейской командой для обсуждения возможных результатов переговоров.

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