Донецк, , 00:33 — REGNUM Загоревшийся в результате обстрела вооруженными силами Украины дом в селе Коминтерново не могут потушить из-за непрекращающихся обстрелов, сообщает 9 сентября

Пожар

По данным источника, к возгоранию привел начавшихся в 20:30 обстрел со стороны населенного пункта Талаковка с применением артиллерии калибра 122 мм. В результате залпов огня, обрушившихся на село Коминтерново, обстреляны были жилые кварталы, а на улице Ахматовой загорелся жилой дом.

«МЧС ДНР не имеет возможности приступить к тушению пожара из-за непрекращающихся обстрелов», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет.

Ранее сообщалось, что в течение последний суток ВСУ Украины шесть раз нарушили перемирие, обстреляли территории ДНР 82-мм минометами, станковыми гранатометами, крупнокалиберными пулеметами, а также с помощью стрелкового оружия.

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