Цхинвал, , 23:17 — REGNUM Министерство иностранных дел Южной Осетии 9 сентября сделало заявление в связи с ситуацией на границах республики и реакцией со стороны Евросоюза и Грузии, передает пресс-служба ведомства.

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8 сентября Евросоюз обратился к Российской Федерации с пожеланием обеспечить мир на «оккупированных территориях». МИД Южной Осетии, не соглашаясь с подобным заявлением, особо подчеркнул недопустимость представления России стороной конфликта. «Нет никакой российской оккупации, это выдумка самих грузинских агрессоров и их западных покровителей. Единственной угрозой безопасности на всем Южном Кавказе является Грузия», — заявили в министерстве.

Цхинвал выразил недоумение в связи с отсутствием реакции стран Европы, поддерживающих политику Грузии, на нарушение грузинским руководством договоренностей Медведева — Саркози, которое спровоцировало кризис на приграничной территории Южной Осетии. Также в министерстве указали, что «решающим условием обеспечения собственной безопасности от рецидивов грузинской агрессии в Республике Южная Осетия видят именно в военном присутствии Российской Федерации, которое основывается на основе двусторонних договоренностей».

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что действия руководства Грузии направлены на «осуществление оккупации осетинских территорий с использованием финансовых средств западных доноров для прямого и тотального подкупа населения Южной Осетии. Именно в этом заключается суть нового грузинского проекта «Шаг к лучшему будущему».

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