Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп готов присоединиться к переговорному процессу между Россией и Украиной, в том числе в «нормандском формате». Об этом он заявил 9 сентября на брифинге в Белом доме.

Дональд Трамп

Американский лидер назвал состоявшийся взаимный обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом «очень большим и позитивным шагом». «Если им нужно, чтобы я включился в переговоры, я включусь», — добавил он.

Напомним, ранее Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся 7 сентября взаимным обменом заключёнными, отметив, что это может стать «первым большим шагом к миру».

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