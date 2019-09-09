Рим, 9 сентября 2019, 22:58 — REGNUM Представитель Италии в новом составе Еврокомиссии экс-премьер Паоло Джентилони займет пост комиссара по экономическим вопросам, передаёт Mediaset в понедельник, 9 сентября, со ссылкой на информированные источники.
Официально о решении должно быть объявлено 10 сентября.
Ранее сообщалось, что Италия претендует на получение основного экономического поста в новом составе Еврокомиссии, однако указывалось, что договоренность с новой главой комиссии Урсулой фон дер Ляйен ещё не достигнута.
Евробюрократы пошли на компромисс с Италией в связи со сменой правительства этой страны м приходом к власти кабинета либералов и популистов, в Брюсселе рассчитывают на большую, чем в последние полтора года, сговорчивость итальянских министров, полагают наблюдатели.