Вашингтон, , 22:56 — REGNUM Стратегический воздушный разведчик ВВС США RC-135V и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS несколько часов курсировали у северо-западных границ России, сообщают 9 сентября мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США поднялся в воздух с авиабазы Милденхолл в Британии, облетел границы Калининградской области, оставаясь в воздушном пространстве Польши и Литвы, а также на нейтральными водами Балтийского моря.

Почти одновременно с этим натовский самолет AWACS в воздушном пространстве Латвии длительное время курсировал вдоль западных границ Псковской области РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушные разведчики США и НАТО практически ежедневно курсируют у границ России, особое внимание уделяя Черноморскому участку и Балтийской зоне.

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