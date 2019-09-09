Йошкар-Ола, , 22:42 — REGNUM По итогам выборов в Марий Эл 8 сентября «Единая Россия» получила в горсобраниях Йошкар-Олы, Волжска и Козьмодемьянска 32 мандата из 72, опередив КПРФ лишь на три места в собраниях представителей. В Госсобрании республики число депутатов-коммунистов увеличилось с одного до восьми человек.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению руководителя фракции КПРФ в Чебоксарском городском собрании депутатов Дмитрия Евсеева, выборы депутатов всех уровней в Марий Эл закончились для партии власти полным провалом, а сообщения СМИ о лидирующих позициях «Единой России» выглядят как насмешки над здравым смыслом.

«Единороссы потеряли абсолютное большинство в собраниях депутатов двух крупнейших городов — Йошкар-Олы и Волжска. В республиканской столице на выборах по партийным спискам КПРФ хоть и с небольшим отрывом, но заняла первое место. В Госсобрании Марий Эл не только удвоилось число коммунистов, но еще и появится фракция эсеров, находящаяся в оппозиции к региональным властям. На мой взгляд, сейчас самым актуальным вопросом является не «почему так произошло?», а «что будет дальше?». Способны ли марийские единороссы приспособиться к новой политической реальности? Готовы ли они свыкнуться с мыслью, что монополия на власть утрачена?», — обозначил первостепенные политические проблемы Евсеев.

Чебоксарский коммунист с сожалением отметил, что первая реакция секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака не внушает оптимизма.

«Он не придумал ничего лучше, как заявить, что возглавляемая им партия «жахнула на этих выборах всех». Действительно, на выборах в Марий Эл горе-технологи пытались чего-то там жахать, то блокируя мобильники оппозиционных кандидатов звонками от ботов, то разбрасывая подмётные листовки, то запугивая наблюдателей», — отметил представитель КПРФ.

Однако, он полагает, что избиратели ждали не применения политтехнологий, а исполнения всего того, что партия власти наобещала за предыдущие годы.

«Смогут ли единороссы выйти из образа «политических гопников», наладив цивилизованный диалог с оппозицией и обществом? От ответа на этот вопрос будет зависеть эффективность работы представительных органов власти в Республике Марий Эл в ближайшие пять лет», — заключил Евсеев.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов в Госсобрание Марий Эл «Единая Россия» получила 37 мандатов, КПРФ — 9 мест, ЛДПР и «Справедливая Россия» по 3 места. При этом VI созыв парламента состоял из 30 единроссов, одного эсера и одного коммуниста.

В 35 округах в Йошкар-Оле «Единая Россия» одержала победу в 16. КПРФ улучшила результат предыдущих выборов и получит 14 мест в горсобрании. ЛДПР достаются три мандата, «Справедливой России» — 2 мандата.

В Волжске «Единая Россия» получит лишь восемь мандатов, КПРФ — 11 мандатов, по одному мандату получат представители ЛДПР, «Справедливой России», а также самовыдвиженец. В собрании депутатов Волжска VI созыва из 22 человек все являлись членами «Единой России».

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