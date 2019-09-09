Мурманск, , 22:41 — REGNUM Андрей Чибис намерен предложить на должность сенатора чиновника из Министерства иностранных дел РФ. Об этом он заявил на брифинге с журналистами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здание МИД России Nikita Dezhurny

«Для нас принципиальное значение имеют международная повестка и статус столицы Арктики, поэтому я буду предлагать в Сенат Константина Долгова, это работник министерства иностранных дел с большим опытом», — рассказал Чибис.

Напомним, сейчас должность сенатора от правительства Мурманской области занимает Игорь Чернышенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Чибис одержал уверенную победу на выборах губернатора Мурманской области — за него проголосовали более 60% избирателей. Чибис уже заявил о том, что намерен обновить состав регионального правительства и не исключил, что пригласит на работу «людей из других регионов».