Мурманск, , 21:55 — REGNUM Андрей Чибис, одержавший уверенную победу на выборах губернатора Мурманской области, пообещал обновить правительственные кадры. Об этом сообщил на брифинге с журналистами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Чибис Kremlin.ru

Глава региона сообщил, что ставит перед собой амбициозную задачу: сделать Мурманскую область передовой. В этой связи он планирует перезапустить работу своей команды.

«Конечно, в правительстве региона появятся новые лица. Не исключаю, что приедут люди из других регионов, но основу должны составить северяне, — заявил Андрей Чибис. — Мы внимательно следим, как работают коллеги. Среди них есть компетентные, мотивированные, нацеленные на результат. Наша задача — заполучить профессиональных людей в команду развития. Этот вопрос будет разработан в течение ближайших недель, поскольку подбор членов команды стоит первоочередной задачей».

Напомним, Андрей Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области в апреле этого года после досрочной отставки Марины Ковтун. Работа нескольких министерств была подвергнута жесткой критике, некоторые чиновники лишились своих должностей. Одним из кадровых решений Чибиса была мена первого вице-губернатора: место Алексея Тюкавина заняла Ольга Демченко, с которой Андрей Чибис работал в Министерстве строительства и ЖКХ РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера на губернаторских выборах ибиса поддержали более 60% избирателей.