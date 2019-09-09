Симферополь, , 21:37 — REGNUM Делегация общественных деятелей из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом, чтобы оценить ситуацию на полуострове и её изменение за последние пять лет. Об этом сегодня, 9 сентября, в интервью РИА Новости сообщил координатор визита председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.

Севастополь Иван Шилов © ИА REGNUM

В программе визита американской делегации посещение ряда городов Крыма. В делегацию входят американские общественники из Центра гражданских инициатив. Всего общественников четверо.

Сперва делегация посетит Симферополь, затем Севастополь, где состоится встреча с городскими общественными организациями и национально-культурными объединениями. Делегация также побывает на южном берегу Крыма.

«Цель визита — ознакомиться с ситуацией в Крыму изнутри, изучить, чего достиг полуостров за последние пять лет, как изменились настроения местного населения, и рассказать обо всем у себя на родине», — рассказал Горбачев.