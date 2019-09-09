Ташкент, , 21:28 — REGNUM Делегация Грузии во главе с министром иностранных дел Давидом Залкалиани 10 сентября посетит Ташкент, где примет участие в мероприятиях по случаю 25-летия установления дипломатических отношений, сообщает МИД Узбекистана.

«Программой визита предусмотрены двусторонние переговоры в Сенате Олий Мажлиса (парламента), Кабинете Министров и Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан, в ходе которых планируется обсудить вопросы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, туристической, культурно-гуманитарной и других сферах», говорится в сообщении.

В ходе визита будет организовано праздничная программа с участием ведущих коллективов Грузии и Узбекистана. Ожидается, что гвоздем программы станет известная советская и грузинская артистка Нани Брегвадзе.