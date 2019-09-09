Собинка, Владимирская область, , 21:14 — REGNUM В городе Собинке (Владимирская область) на выборах мэра 8 сентября победила Елена Карпова, которая баллотировалась в порядке самовыдвижения. Об этом сообщила пресс-служба регионального избиркома.

За Карпову проголосовали 56,97% избирателей — более 2,3 тыс. человек. Как и вновь избранный глава округа Муром Евгений Рычков, Елена Карпова занимала этот пост и до выборов.

Всего в единый день голосования во Владимирской области проходило 50 избирательных кампаний. В списки избирателей были включены более 472 тысяч человек, явка составила 25,55%.

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