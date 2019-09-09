Волгоград, , 21:10 — REGNUM В Волгоградской области спасатели тушат лесной пожар на площади в 15 гектаров. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Загорелась сухая растительность и подстилка соснового леса в Клетском районе Волгоградской области в 10 километрах от населенного пункта Перекопка.

Никакой угрозы населенным пунктам пока нет. Огонь распространился на площади до 15 гектаров отдельными очагами.

С огнем борются пожарные подразделения лесного хозяйства. Всего к тушению пожара привлечены 26 человек при 10 единицах техники.

Режим чрезвычайной пожароопасности сохраняется на всей территории Волгоградской области.