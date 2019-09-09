Амстердам, , 21:10 — REGNUM В Нидерландах появляются всё новые подробности, относящиеся к судебному делу против лидера Партии Свободы Хеерта Вилдерса (Geert Wilders). Напомним, что Вилдерс привлечён к суду по обвинению в призывах к ненависти и дискриминации. 19 марта 2014, после муниципальных выборов в Нидерландах, он на митинге обратился к своим сторонникам с вопросом: хотели бы они, чтобы в Нидерландах стало больше или меньше марокканцев. После того как публика начала скандировать «меньше», Вилдерс заявил, что его партия попытается осуществить это желание.

Из последних рассекреченных по просьбе программы новостей телеканала РТЛ документов министерства юстиции следует, что высокопоставленные чиновники министерства активно вмешивались в подготовку процесса против Вилдерса. Согласно этим документам, сотрудники прокураторы считали, что для судебного преследования Вилдерса нет законных оснований. Чиновники министерства юстиции настаивали на открытии дела и давали рекомендации, как обосновать обвинения против Вилдерса. Однако голландские законы запрещают такое вмешательство исполнительной власти в дела власти судебной. К тому же тогдашний министр юстиции Иво Опстелтен (Ivo Opstelten) был активным противником Вилдерса. Поэтому дело против Вилдерса, в свете обнародованных в последнее время фактов, всё больше выглядит как политически мотивированное.

В Голландии раздаётся всё больше голосов, требующих закрыть дело против Вилдерса и призывающих парламент страны дать свою оценку этой истории. Сам Вилдерс заявил, что подаст в суд на прокуроров, которые ведут дело против него.