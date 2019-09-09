Кострома, , 21:10 — REGNUM По результатам выборов 8 сентября в Костромской области 27 мандатов из 39 получили кандидаты от «Единой России», — сообщает пресс-служба администрации региона. Также победу на выборах в органы местного самоуправления одержал один самовыдвиженец, семь мандатов получили представители ЛДПР, четыре места — у «Справедливой России».

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Всего в единый день голосования в области состоялось 18 избирательных кампаний в органы местного самоуправления и дополнительные выборы депутата Костромской областной Думы от Нерехтского района. На всех избирательных участках работало видеонаблюдение, присутствовали наблюдатели от политических партий, кандидатов и общественных организаций, журналисты. По данным областной ЦИК, выборы прошли без нарушений.

На 20 участках в Нерехтском районе использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней. Явка на большинстве избирательных участков превысила 50-ти процентный рубеж, на нескольких достигала 87,5%.

По итогам голосования ряд наблюдателей отметили абсолютную пассивность партий-конкурентов «Единой России» на части участков.