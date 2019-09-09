Йошкар-Ола, , 21:08 — REGNUM Партия «Единая Россия» одержала уверенную, очень убедительную победу на выборах депутатов Госсобрания республики. Об этом заявил глава региона Александр Евстифеев, подводя итоги единого дня голосования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Из 52 мест в парламенте представители партии «Единая Россия» заняли 37, что составляет 71,2%, представители партии КПРФ — 9 мест (17%), ЛДПР и «Справедливой России» по 3 места (5,8%).

«Партия власти у нас в республике через своих законодателей может принять по существу любое решение, входящее в предмет ведения депутатов этого уровня и для этого нет никакой необходимости входить в какие-то договоренности с другими политическими партиями или депутатами», — отметил Евстифеев, уточнив, что 71,2% — это даже больше, чем конституционное большинство — 67%.

Глава ЦИК Марий Эл Ирина Татаринова отметила, что явка на выборах в Госсобрание составила 35,03%. Всего в регионе избирались 1410 депутатов.

Евстифеев поблагодарил жителей региона за то, что люди пришли на избирательные участки.

«Участие было не ниже среднего по России, что говорит о необходимой политической активности», — заключил Евстифеев.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам обработки 100% бюллетеней, по республиканскому избирательному округу «Единая Россия» набрала 37,49% голосов. Представители партии победили также в 23 одномандатных округах.

В одномандатных округах 27 мандатов из 39 получит «Единая Россия», пять мест займет КПРФ.

При этом по итогам выборов депутатов собраний Йошкар-Олы, Волжска и Козьмодемьянска «Единая Россия» получит 32 мандата, КПРФ — 29 из 72 мест в городских собраниях депутатов.