Челябинск, , 20:46 — REGNUM В Челябинской области определились с тем, кто возглавит региональное министерство промышленности. Им может стать бывший вице-губернатор Павел Рыжий, пишут СМИ.

По итогам конкурса он имеет наибольшие шансы занять этот пост, заявили журналистам в правительстве региона. Отметим, Павел Рыжий родился в 1959 году в Якутии. Ранее он работал в правительстве региона на разных должностях.

Как сообщало ИА REGNUM, новое министерство было создано летом. Министра было решено подыскать по конкурсу. На конкурсные процедуры заявились более 20 человек.