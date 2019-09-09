Симферополь, , 20:39 — REGNUM В Республике Крым отменили результаты выборов на двух из трёх проблемных избирательных участков. Об этом 9 сентября журналистам рассказал председатель избирательной комиссии РК Михаил Малышев.

«В Раздольненском районе выборы будут признаны недействительными, решение уже принято… Также принято решение об отмене результатов голосования на проблемном участке в Симферополе», — уточнил Малышев.

В Красногвардейском районе, по его словам, изъяли бюллетени.

«Судя по видеозаписи, которая велась на участке, есть все основания полагать, что там был вброс. По этому участку решение примут после просмотра видеозаписи с официальной камеры», — добавил председатель крымского избиркома.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным итогам выборов депутатов Государственного совета республики, в местный парламент проходят три партии: «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. Явка составила 33,2%.

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