Симферополь, 9 сентября 2019, 20:39 — REGNUM В Республике Крым отменили результаты выборов на двух из трёх проблемных избирательных участков. Об этом 9 сентября журналистам рассказал председатель избирательной комиссии РК Михаил Малышев.
В Красногвардейском районе, по его словам, изъяли бюллетени.
Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным итогам выборов депутатов Государственного совета республики, в местный парламент проходят три партии: «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. Явка составила 33,2%.
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