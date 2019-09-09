Пенза, , 20:32 — REGNUM По результатам обработки 100 протоколов, на выборах депутатов гордумы Пензы по партийным спискам «Единя Россия» набрала 36,94% голосов. По предварительным данным, в гордуме партия получит четыре мандата. Также единороссы победили в 15 одномандатных округах. Из 35 депутатов в пензенской думе будет 19 единороссов, сообщил глава ЦИК Пензенской области Александр Синюков.

По его словам, КПРФ по партийным спискам поддержали 29,81% избирателей, ЛДПР — 11,64%, «Справедливую Россию» — 6,54% и 5,24% — «Партию пенсионеров». Партия «Зеленые», партия «За справедливость», «Патриоты России» и «Партия Родина» не преодолели 5%-ный барьер.

«По 25 одномандатным избирательным округам получается следующая картина: 15 мандатов получили представители «Единой России», девять мандатов получат представители КПРФ и один мандат — самовыдвиженец», — цитирует представителя центризбиркома Penzanews.

В Собрании представителей Заречного «Единая Россия» получает 13 мандатов из 25, также один мандат получает КПРФ и 11 самовыдвиженцев.

В целом на выборах всех уровней в Пензенской области явка составила 46,05%, только в Пензе на избирательные участки пришли 30,78% граждан от общего числа внесенных в списки.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 8 сентября жители Пензенской области выбирали депутатов гордумы Пензы и собраний Заречного и Кузнецка. В ходе 297 избирательных кампаний на территории региона замещаются 2 720 мандатов.