Бишкек, , 20:31 — REGNUM Министерство внутренних дел Киргизии должно в срочном порядке очистить свои ряды от недобросовестных сотрудников, которые портят имидж милиции. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая на совещании с руководством силовых ведомств страны.

Глава правительства акцентировал внимание на том, что в последнее время произошло сразу несколько резонансных преступлений, в которых оказались замешаны сотрудники правоохранительных органов.

По словам высокопоставленного чиновника, планы по реформированию киргизской милиции за годы независимости так во многом и не были воплощены в жизнь.

«Отдельные правоохранители продолжают заниматься злоупотреблением и даже укрывательством преступлений. Они тормозят продвижение реформ, и в их отношении должны приниматься самые жесткие меры», — подытожил Абылгазиев.

ИА REGNUM напоминает, что 28 августа 2019 года в столице Киргизии произошло резонансное преступление, в котором оказались замешаны сотрудники местной милиции.

Двое мужчин жестоко избили двоих жителей Бишкека. В результате пострадавшие оказались в больнице в крайне тяжелом состоянии, одному из них предстоят операции по реставрации лица, поскольку нападавшие прыгали у него на голове, после того как он потерял сознание.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов помогли участникам нападения скрыться, поскольку один из преступников оказался близким родственником оперативного работника ГУВД Чуйской области.