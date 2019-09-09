Москва, , 20:25 — REGNUM Похороны экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе пройдут в пятницу, 13 сентября. Соответствующую ноту получило Министерство иностранных дел России, сообщил замруководителя ведомства Михаил Богданов.

Ожидается, что тело экс-президента, который скончался в одной из больниц Сингапура, будет доставлено на родину 11 сентября. Мугабе похоронят в столице страны Хараре, в месте, известном как Акр национальных героев.

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Напомним, первый после обретения независимости страны президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался 6 сентября в возрасте 95 лет. В ноябре 2017 года он был отстранён от власти в результате военного переворота. До этого он руководил страной почти четыре десятилетия.

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