Донецк, , 20:24 — REGNUM Украинские силовики за последние сутки шесть раз нарушили условия перемирия и режим прекращения огня в Донбассе, сообщил 9 сентября журналистам представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

В частности, с 00:00 до 18:00 мск украинские каратели устроили шесть обстрелов, применяя боевые машины пехоты (БМП), 82-мм миномёты, станковые гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое вооружение.

Напомним, ранее в ДНР сообщили о попытке применения украинской стороной ударного беспилотника, от падения которого на украинских позициях начался пожар и сдетонировали боеприпасы.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в зоне вооружённого конфликта в Донбассе официально установлено перемирие и объявлен режим прекращения огня.

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