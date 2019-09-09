Челябинск, , 20:21 — REGNUM Новый глава Челябинска может появиться к декабрю. Такой возможности не исключает спикер областного Заксобрания и глава единороссов региона Владимир Мякуш.

Местные политсоветы «Единой России» предложат список кандидатов в депутаты гордумы из числа избранных 8 сентября депутатов райсоветов. А потом их утвердит областная конференция ЕР. Согласования закончат к 20 сентября.

«Необходимо как можно скорее сформировать городскую Думу, чтобы она, в свою очередь, выбрала главу города Челябинска. Это планируется сделать до декабря 2019 года», — заявил Мякуш.

Как сообщало ИА REGNUM, «ЕР» провела большинство своих представителей во все семь челябинских райсоветов. Напомним, дума Челябинска избирается не напрямую, а формируется из числа депутатов райсоветов. Впервые такая практика была введена в 2014 году. Всего в райсоветы избирают 170 депутатов.

Напомним, сейчас временным мэром Челябинска является Наталья Котова. Её предшественником был Владимир Елистратов, который с учётом трёх месяцев работы с приставкой «и.о.» просидел во главе города чуть больше семи месяцев.