Муром, Владимирская область, , 20:19 — REGNUM В городе Муроме (Владимирская область) на выборах главы округа победу одержал кандидат от «Единой России» Евгений Рычков. Об этом сообщила пресс-служба областной избирательной комиссии.

За Рычкова проголосовали 81,37% избирателей — более 22,4 тыс. человек. Это будет уже третий его срок на посту главы округа: он избирался дважды, в 2011 и 2015 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования во Владимирской области проходило 50 избирательных кампаний. В списки избирателей были включены более 472 тысяч человек, явка составила 25,55%.