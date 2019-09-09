Нижний Новгород, , 20:08 — REGNUM На региональных и муниципальных выборах в Нижегородской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года замещалось в целом 1296 мандатов. По итогам голосования представители «Единой России» получат 1152 мандата, передает корреспондент ИА REGNUM. Таким образом, представители партии получат 88,8% мандатов.

На дополнительных выборах в областное Законодательное собрание и гордуму Нижнего Новгорода победили единороссы. Так, по округу №20 в Кстово победу одержал Антон Гребень, его поддержали 60,9% от общего числа пришедших на выборы избирателей. Явка составила 14,23%.

На довыборах в Нижегородскую гордуму также все пять вакантных мандатов получили представители «Единой России»: Татьяна Скоробогатова, Руслан Станчев, Инна Ванькина, Павел Пашинин, Евгений Костин. Здесь явка составила около 12%.

«По сути, только «Единая Россия» в регионе смогла мобилизовать своих сторонников, оппозиционные партии и самовыдвиженцы не смогли убедить жителей прийти и за них проголосовать. В Нижнем сыграла ставка регионального отделения на общественников, а не на бизнесменов и девелоперов», — отмечает на своей странице в одной из социальных сетей политобозреватель Андрей Вовк.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР) рассказал, что на участке №2347 в Канавинском районе «дикое желание проголосовать изъявили умершие люди». В деревнях Каменное (Ковернинский район) и Соловьево (Княгиниский район) произошли вбросы бюллетеней. В селе Запрудное Кстовского района бюллетени выдавалась людям, вообще не внесённым в реестр. Также его поразила низкая явка в районе — 12%.

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