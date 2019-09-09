Донецк, , 19:58 — REGNUM В результате попытки запустить ударный беспилотник украинские каратели понесли потери и взорвали собственный склад боеприпасов, сообщил 9 сентября журналистам представитель Народной милиции Донецкой Народной республики (ДНР).

По информации Народной милиции, в районе Каменки в 15:20 мск одно из подразделений украинской 92-й бригады пыталось поднять в воздух беспилотник с зажигательной бомбой.

Аппарат упал через 30 секунд после взлёта. На месте его падения возник пожар, который по горящей траве быстро достиг позиций украинских карателей, где через некоторое время начали детонировать боеприпасы.

По данным военных ДНР, в результате один из карателей был убит, ещё двое получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские силовики продолжают практически ежедневно нарушать режим перемирия и прекращения огня.

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