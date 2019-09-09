Лондон, , 19:31 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II одобрила закон, который позволяет в очередной раз отложить выход Соединенного Королевства из Европейского союза. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщил спикер палаты лордов парламента Великобритании Норман Фоулер.

Brexit Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, что оппозиция в парламенте смогла протащить законопроект об обязательной отсрочке Brexit в том случае, если к 31 октября Лондон и Брюссель так и не достигнут соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, был установлен очередной «крайний» срок выхода Великобритании из ЕС — это 31 октября. Новый премьер-министр Борис Джонсон заявил, что он выведет Соединенное Королевство из наднационального объединения в этот день в любом случае — с соглашением или без него.

Выход без соглашения пугает британских лейбористов, да и кое-кого из консервативной партии.

В итоге через парламент был проведен законопроект, который обязывает Джонсона просит у Евросоюза отсрочку аж до 31 октября 2020 года, если к 31 октября 2019 года не будет соглашения.

По всей видимости, Джонсон будет добиваться досрочных выборов в парламент.