Москва, , 19:14 — REGNUM Россия не нуждается в бесцеремонных и хамоватых рекомендациях США по вопросам отношений с Украиной, сообщается в заявлении российского посольства в Киеве, опубликованном 9 сентября.

Флаг России

Российское диппредставительство отмечает, что «заезженные и набившие оскомину выдумки» американская сторона регулярно облекает в форму «бесцеремонных и хамоватых» призывов и рекомендаций в адрес России.

«Если же американские коллеги добиваются нагнетания остроты в переговорном процессе, то они, без сомнения, находятся на правильном пути. Впрочем, поздравлять мы их с этим не будем», — подчёркивается в сообщении российской дипмиссии.

«Что касается российской стороны, то она в понуканиях и подсказках не нуждается, тем более когда они формулируются в уничижительном и безапелляционном ключе», — добавили в посольстве РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США после прошедшего между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами призвал российскую сторону начать выполнять все обязательства по Минским соглашениям.

Дипломаты США в очередной раз проигнорировали тот факт, что в тексте Минских соглашений нет ни одного упоминания о каких-либо обязательствах России, которая наравне с Германией и Францией является гарантом этого договора, заключенного между Украиной и народными республиками Донбасса.

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