Москва, , 19:00 — REGNUM В Нижегородской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года проводились дополнительные выборы депутата Законодательного собрания региона, замещались пять вакантных мандатов в гордуме Нижнего Новгорода, а также проходил ряд муниципальных избирательных кампаний.

Избирательные бюллетени Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации депутата Госдумы Александра Курдюмова (ЛДПР), которой он поделился в социальных сетях, на участке №2347 в Канавинском районе «дикое желание проголосовать изъявили умершие люди».

Он уточнил, что фамилии умерших появились в списке избирателей, который планируют голосовать на дому.

«Прямо-таки рассказ «Мертвые души». В деревнях Каменное (Ковернинский район) и Соловьево (Княгиниский район) произошли вбросы бюллетеней. В селе Запрудное Кстовского района бюллетени выдавалась людям, вообще не внесённым в реестр», — добавил Курдюмов.

Также он негативно отозвался о достаточно низком показателе явки.

«Это сложно назвать выборами. Всего 12% жителей области проголосовали, а это просто капля в море. К сожалению, люди перестали верить в честность выборов, поэтому сидят на кухне и обсуждают политические проблемы там», — констатирует Курдюмов.

Депутат призвал приходить на выборы и пытаться что-то изменить, поскольку это важно для жизни страны.

Как сообщало ИА REGNUM, одномандатный избирательный округ № 20 остался без представителя после досрочного ухода руководителя АО «Петротел-Лукойл» Алексея Коваленко. Здесь победу одержал, как и предполагалось, единоросс Антон Гребень. В этот же день в Нижнем Новгороде проходили довыборы на пять мест в думу города, общий показатель явки по области на выборах всех уровней составил около 25%, в Нижнем Новгороде — около 12%.