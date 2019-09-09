Киев, , 18:52 — REGNUM На территории Украины во Львовской области состоятся многонациональные военные учения Rapid Trident — 2019, сообщает 9 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей официальной странице в Facebook.

Учения Rapid Trident 7th Army Training Command

По информации Генштаба ВСУ, в учениях примут участие более 3,6 тыс. военных и 600 единиц военной техники США, Украины и ещё девяти стран — Британии, Болгарии, Грузии, Литвы, Турции, Молдавии, Канады, Польши и Румынии.

Кроме того, в учениях планируется задействовать подразделения многонациональной литовско-польско-украинской бригады «ЛитПолУкрбриг» имени гетмана Константина Острожского.

США будут представлены ротой «Дельта».

Многонациональные военные учения Rapid Trident — 2019 будут проходить с 13 по 28 сентября в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.

Украинские военные и прочие сателлиты США планируют потренироваться в отражении «вооружённой агрессии в гибридной войне».

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