Киев, , 18:44 — REGNUM Верховная рада Украины не завершила процесс снятия депутатской неприкосновенности, поскольку не отменены статьи Уголовно-процессуального кодекса, запрещающие силовикам вручать подозрение, вызывать на допрос и задерживать депутата без санкции парламента. Об этом 9 сентября заявил депутат Верховной рады девятого созыва, первый командир батальона территориальной обороны Украины «Айдар» (батальон в 2014—2015 гг. прославился мародёрством и грабежами граждан на подконтрольной Украине части Луганщины) Сергей Мельничук.

Верховная рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сначала нужно объявить подозрение. Процедура оглашения подозрения осталась без изменений… Снятие неприкосновенности, которая была проголосована в парламенте, открывает только негласные следственные действия. Еще нужно внести изменения в две статьи Уголовно-процессуального кодекса, чтобы депутатам можно было вручать подозрения, вызывать на допросы, арестовывать и т.д.», — рассказал Мельничук.

Он сообщил, что сегодня и с 1 января 2020 года правоохранители не смогут даже обязать депутата явиться на допрос к следователю или в суд.

«Сегодня и даже после 1 января депутаты могут не ходить на допросы. Подозрение в отношении них вносится только через сессионный зал. Этот вопрос должен еще стоять в планах этого созыва… Еще есть время до нового года. Это они еще могут догнать», — сказал Мельничук.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2015 года Мельничука исключили из фракции Радикальная партия после штурма и поджога бойцами «Айдара» здания Министерства обороны 30 января и 2 февраля 2015 года. Против Мельничука возбуждено уголовное дело по подозрению в создании преступной организации. 3 июня 2015 года с него была снята депутатская неприкосновенность, однако Рада не дала разрешения на арест Мельничука.

Напомним, 3 сентября парламент Украины поддержал во втором чтении и в целом законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов. Закон убрал из 80 статьи Конституции два абзаца о том, что депутатам гарантируется неприкосновенность и без согласия Верховной Рады их нельзя привлечь к уголовной ответственности. Неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года.