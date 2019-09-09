Киев, , 18:42 — REGNUM Украинцев, освобожденных Россией в рамках обмена удерживаемыми лицами, который состоялся 7 сентября, могут пригласить в Верховную раду.

С таким предложением на согласительном совете парламента Украины сегодня, 9 сентября, выступила сопредседатель парламентской фракции партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Геращенко отметила, что «заложники» сначала должны пройти психологическую адаптацию.

«И потом… пригласить их с семьями в парламент, чтобы здесь поблагодарить и поздравить от украинского парламента», — сказала соратница бывшего президента Порошенко.

Также она заявила, что на Украине до сих пор не принят закон о статусе политзаключенных, военнопленных и заложников, и предложила активизировать этот процесс. По ее словам, такой закон «поможет разблокировать освобождение заложников, которых удерживают на оккупированных территориях, и освободить крымских татар и украинцев, которые остаются в тюрьмах аннексированного Крыма и России».

Окончательное решение насчет приглашения в Раду так и не было принято.

ИА REGNUM напоминает, что 7 сентября Украина и Россия провели взаимное освобождение удерживаемых лиц в формате «35 на 35». В частности, на Украину вернулись моряки, участвовавшие в провокации в районе Керченского пролива, которую прошлые власти страны организовали в ноябре 2018 г.