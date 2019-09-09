Уфа, , 18:38 — REGNUM На одном из избирательных участков в Уфе в ходе выборов главы Башкирии 8 сентября, вероятно, произошел вброс бюллетеней. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» Руслан Валиев, который в единый день голосования был членом УИК №371 с правом решающего голоса, участок был сформирован в здании лицея №96.

По словам Валиева, сначала работа шла гладко, в какой-то момент он вместе с напарником отлучился с участка на пять. После возвращения он заметил, что у других членов УИК явка «резко пошла в гору».

«Я считал голоса за Хабирова и среди 724 бюллетеней за врио обнаружил пару сотен, распределённых группами по 20−30 с одинаковыми внешними признаками. Сложены ровно так, как их подготовили члены УИКа, отметки в виде галочек проставлены одной рукой на скорую руку», — отметил Валиев.

Он добавил, что в ходе подсчета голосов несколько раз обратил внимание комиссии на эти бюллетени, однако никакого эффекта не добился.

«Я понимаю, что единственный способ доказать правоту или ошибочность моих выводов — это изучение записей с камер. Если их не предоставят, то мои выводы останутся просто отдельной точкой зрения», — заключил журналист.

Причем он добавил, что в победе Радия Хабирова не сомневается и его шансы остаются предпочтительными лично для Валиева.

«Если предположить, что мои умозаключения о вбросе более 200 бюллетеней верны и отнять от общего результата это количество, то итоговый расклад по УИКу выглядел бы иначе. За Хабирова около 47% при явке около 40%. Но в протоколе мы имеем 50% явки и 65% за первое место», — продолжает Валиев.

Также он подчеркнул, что на других участках, где были сильные наблюдатели, результаты были ниже.

Напомним, по итогам выборов главы Башкирии победу одержал врио руководителя региона Радий Хабиров («Единая Россия»), набрав 82,02% голосов. Явка составила 71,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе проведения выборов в Башкирии из ЦИК России в ЦИК республики поступило обращение Владимира Жириновского об уничтожении агитматериалов кандидата на пост главы Ивана Сухарева, это обращение было направлено в правоохранительные органы.

8 сентября на одном из брифингов представитель ЦИК Марат Гадилов заявил, что сообщений о серьезных нарушениях выборного законодательства в Башкирии в комиссию не поступало. Всего ЦИК получил 15 обращений, из которых 9 связаны с просьбой разъяснить порядок голосования.